https://ria.ru/20241003/avstralija-1976120343.html

Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана

Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана - РИА Новости, 03.10.2024

Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана

Власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах, об этом написала в четверг глава министерства... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T12:13

2024-10-03T12:13

2024-10-03T12:13

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австралия

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах, об этом написала в четверг глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг на своей странице в социальной сети X. "Правительство продолжает помогать австралийцам в Ливане безопасно покинуть страну. В субботу на двух рейсах до Кипра будут предоставлены дополнительные 500 мест для австралийцев, постоянных резидентов и ближайших родственников", - заявила Вонг. "Сейчас не время выжидать и наблюдать. Сейчас самое время уходить", - подчеркнула министр иностранных дел, обращаясь к австралийцам. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240923/gaza-1974155589.html

https://ria.ru/20241001/polsha-1975774170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, австралия, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024