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Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
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12:13 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/avstralija-1976120343.html
Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана
Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана - РИА Новости, 03.10.2024
Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана
Власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах, об этом написала в четверг глава министерства... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T12:13
2024-10-03T12:13
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах, об этом написала в четверг глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг на своей странице в социальной сети X. "Правительство продолжает помогать австралийцам в Ливане безопасно покинуть страну. В субботу на двух рейсах до Кипра будут предоставлены дополнительные 500 мест для австралийцев, постоянных резидентов и ближайших родственников", - заявила Вонг. "Сейчас не время выжидать и наблюдать. Сейчас самое время уходить", - подчеркнула министр иностранных дел, обращаясь к австралийцам. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240923/gaza-1974155589.html
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в мире, ливан, австралия, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Австралия, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана

Глава МИД Вонг: власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах, об этом написала в четверг глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг на своей странице в социальной сети X.
"Правительство продолжает помогать австралийцам в Ливане безопасно покинуть страну. В субботу на двух рейсах до Кипра будут предоставлены дополнительные 500 мест для австралийцев, постоянных резидентов и ближайших родственников", - заявила Вонг.
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"Сейчас не время выжидать и наблюдать. Сейчас самое время уходить", - подчеркнула министр иностранных дел, обращаясь к австралийцам.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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