Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана
Глава МИД Вонг: власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана
© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Австралии организовали эвакуацию своих граждан из Ливана, обеспечив 500 мест на коммерческих рейсах, об этом написала в четверг глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг на своей странице в социальной сети X.
"Правительство продолжает помогать австралийцам в Ливане безопасно покинуть страну. В субботу на двух рейсах до Кипра будут предоставлены дополнительные 500 мест для австралийцев, постоянных резидентов и ближайших родственников", - заявила Вонг.
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"Сейчас не время выжидать и наблюдать. Сейчас самое время уходить", - подчеркнула министр иностранных дел, обращаясь к австралийцам.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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