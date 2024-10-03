https://ria.ru/20241003/avdeevka-1976071487.html

Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ

Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024

Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ

РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил скопление техники и боевиков ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:22

2024-10-03T05:22

2024-10-03T05:22

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 окт – РИА Новости. РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил скопление техники и боевиков ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" огнём 220-миллиметровыми снарядами поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами уничтожил несколько единиц военной техники и живую силу ВСУ. В Минобороны отмечают, что расчеты РСЗО "Ураган" служат для поражения легко бронированной техники, личного состава и опорных пунктов противника, находящихся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции.

https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976070454.html

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авдеевка, россия, вооруженные силы украины