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Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:22 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/avdeevka-1976071487.html
Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ
Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.10.2024
Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ
РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил скопление техники и боевиков ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:22
2024-10-03T05:22
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 окт – РИА Новости. РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил скопление техники и боевиков ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" огнём 220-миллиметровыми снарядами поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами уничтожил несколько единиц военной техники и живую силу ВСУ. В Минобороны отмечают, что расчеты РСЗО "Ураган" служат для поражения легко бронированной техники, личного состава и опорных пунктов противника, находящихся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции.
https://ria.ru/20241003/spetsoperatsiya-1976070454.html
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины
Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" поразил скопление техники и боевиков ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 окт – РИА Новости. РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил скопление техники и боевиков ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" огнём 220-миллиметровыми снарядами поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами уничтожил несколько единиц военной техники и живую силу ВСУ.
В Минобороны отмечают, что расчеты РСЗО "Ураган" служат для поражения легко бронированной техники, личного состава и опорных пунктов противника, находящихся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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