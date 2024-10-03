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"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 03.10.2024
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16:50 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/armiya-1976213584.html
"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии
"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 03.10.2024
"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии
Российская армия стала опытней из-за конфликта, спровоцированного Соединенными Штатами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:50
2024-10-03T16:50
россия
сша
донбасс
сергей шойгу
чей боуз
в мире
политика
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская армия стала опытней из-за конфликта, спровоцированного Соединенными Штатами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Важно визуализировать размер военной мощи российской и американской армий. Обе превосходят друг друга в разных аспектах ведения боя. Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США", — указал Боуз.Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявлял, что американское правительство поразилось темпами наращивания работы оборонно-промышленного комплекса России.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241003/vsu-1976153666.html
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россия, сша, донбасс, сергей шойгу, чей боуз, в мире, политика, вооруженные силы рф
Россия, США, Донбасс, Сергей Шойгу, Чей Боуз, В мире, Политика, Вооруженные силы РФ
"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии

Журналист Боуз: российская армия стала опытней из-за конфликта, устроенного США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская армия стала опытней из-за конфликта, спровоцированного Соединенными Штатами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Важно визуализировать размер военной мощи российской и американской армий. Обе превосходят друг друга в разных аспектах ведения боя. Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США", — указал Боуз.
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