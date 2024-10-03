https://ria.ru/20241003/armiya-1976213584.html

"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии

"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии - РИА Новости, 03.10.2024

"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии

Российская армия стала опытней из-за конфликта, спровоцированного Соединенными Штатами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:50

2024-10-03T16:50

2024-10-03T16:50

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская армия стала опытней из-за конфликта, спровоцированного Соединенными Штатами, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Важно визуализировать размер военной мощи российской и американской армий. Обе превосходят друг друга в разных аспектах ведения боя. Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США", — указал Боуз.Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявлял, что американское правительство поразилось темпами наращивания работы оборонно-промышленного комплекса России.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241003/vsu-1976153666.html

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россия, сша, донбасс, сергей шойгу, чей боуз, в мире, политика, вооруженные силы рф