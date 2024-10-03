https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html

Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность

Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность - РИА Новости, 03.10.2024

Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, выразив надежду на укрепление... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T11:08

2024-10-03T11:08

2024-10-03T11:08

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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, выразив надежду на укрепление партнерства с альянсом. Об этом он написал в соцсети X. Рютте 1 октября вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека он заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование и стимулировать инновации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нового генсека Рютте "надежным русофобом". "Мои искренние поздравления Марку Рютте с назначением на должность генерального секретаря НАТО. Надеемся на наше тесное сотрудничество в целях дальнейшего укрепления партнерства между Арменией и НАТО, основанного на общих ценностях и общем видении для обеспечения более безопасного и мирного будущего", - написал Мирзоян.Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом проекте предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

https://ria.ru/20241001/nato-1975730506.html

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