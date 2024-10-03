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Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность - РИА Новости, 03.10.2024
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11:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/armeniya-1976104921.html
Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность
Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность - РИА Новости, 03.10.2024
Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, выразив надежду на укрепление... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T11:08
2024-10-03T11:08
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, выразив надежду на укрепление партнерства с альянсом. Об этом он написал в соцсети X. Рютте 1 октября вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека он заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование и стимулировать инновации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нового генсека Рютте "надежным русофобом". "Мои искренние поздравления Марку Рютте с назначением на должность генерального секретаря НАТО. Надеемся на наше тесное сотрудничество в целях дальнейшего укрепления партнерства между Арменией и НАТО, основанного на общих ценностях и общем видении для обеспечения более безопасного и мирного будущего", - написал Мирзоян.Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом проекте предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
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в мире, армения, россия, марк рютте, арарат мирзоян, йенс столтенберг, нато
В мире, Армения, Россия, Марк Рютте, Арарат Мирзоян, Йенс Столтенберг, НАТО
Глава МИД Армении Мирзоян поздравил Рютте со вступлением в должность

Глава МИД Армении Мирзоян выразил надежду на укрепление партнерства с НАТО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил Марка Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО, выразив надежду на укрепление партнерства с альянсом. Об этом он написал в соцсети X.
Рютте 1 октября вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека он заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование и стимулировать инновации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нового генсека Рютте "надежным русофобом".
"Мои искренние поздравления Марку Рютте с назначением на должность генерального секретаря НАТО. Надеемся на наше тесное сотрудничество в целях дальнейшего укрепления партнерства между Арменией и НАТО, основанного на общих ценностях и общем видении для обеспечения более безопасного и мирного будущего", - написал Мирзоян.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом проекте предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 1 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Нидерландах опасаются, что курс Рютте в НАТО обострит конфликт на Украине
1 октября, 14:35
 
В миреАрменияРоссияМарк РюттеАрарат МирзоянЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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