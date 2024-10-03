https://ria.ru/20241003/afganistan-1976070315.html

Афганцы направили в министерство поощрения добродетели от 1,7 тысячи жалоб

Афганцы направили в министерство поощрения добродетели от 1,7 тысячи жалоб - РИА Новости, 03.10.2024

Афганцы направили в министерство поощрения добродетели от 1,7 тысячи жалоб

Граждане Афганистана за первое полугодие текущего афганского года (начался 21 марта) направили более 1,7 тысячи жалоб в министерство поощрения добродетели и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:00

2024-10-03T05:00

2024-10-03T05:00

афганистан

талибан

оон

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Граждане Афганистана за первое полугодие текущего афганского года (начался 21 марта) направили более 1,7 тысячи жалоб в министерство поощрения добродетели и предотвращения порока, сообщил в четверг телеканал Tolo. По данным пресс-секретаря министерства Сайф-уль-Ислама Хайбера, которые приводит телеканал, жалобы включают в себя критику неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, причем большинство из них - юридические. "За последние шесть месяцев из провинций и столицы поступило около 1750 письменных жалоб. Из них около 300 по телефону, а около 100 от афганцев, живущих за границей, по электронной почте", - отметил чиновник. Хайбер уточнил, что на данный момент более 250 дел уже решены, а работа над остальными жалобами продолжается. "Из общего числа жалоб примерно 250 были разрешены и около 250-300 были переданы в аналитическое управление для получения дополнительной информации", - сказал он. Пресс-секретарь подчеркнул, что граждане как внутри страны, так и за ее пределами могут свободно подавать жалобы на работу или бездействие государственных учреждений, а также на неправомерные действия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по электронной почте, по горячей линии или в письменном виде в комиссию по жалобам при министерстве для безотлагательного рассмотрения и принятия мер. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока было создано в Афганистане в сентябре 2021 года вместо министерства по делам женщин, которое было упразднено с возвращение к власти радикального движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240817/sanktsii-1966725128.html

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афганистан, талибан, оон