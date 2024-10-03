https://ria.ru/20241003/advokat-1976095453.html
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено - РИА Новости, 03.10.2024
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено
Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:15
2024-10-03T10:15
2024-10-03T10:22
аяз шабутдинов
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела", - сказал адвокат.По его словам, в деле содержатся 50 томов.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
https://ria.ru/20241002/blinovskaya-1975966810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аяз шабутдинов, происшествия, россия
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено
Адвокат: расследование дела Аяза Шабутдинова о мошенничестве завершено
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела", - сказал адвокат.
По его словам, в деле содержатся 50 томов.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов
создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.