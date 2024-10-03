https://ria.ru/20241003/advokat-1976095453.html

Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено

Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено - РИА Новости, 03.10.2024

Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено

Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:15

2024-10-03T10:15

2024-10-03T10:22

аяз шабутдинов

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела", - сказал адвокат.По его словам, в деле содержатся 50 томов.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html

https://ria.ru/20241002/blinovskaya-1975966810.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аяз шабутдинов, происшествия, россия