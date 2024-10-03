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Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено - РИА Новости, 03.10.2024
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10:15 03.10.2024 (обновлено: 10:22 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/advokat-1976095453.html
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено - РИА Новости, 03.10.2024
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено
Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:15
2024-10-03T10:22
аяз шабутдинов
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела", - сказал адвокат.По его словам, в деле содержатся 50 томов.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907431660.html
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60
аяз шабутдинов, происшествия, россия
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия
Расследование дела Аяза Шабутдинова завершено

Адвокат: расследование дела Аяза Шабутдинова о мошенничестве завершено

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу о мошенничестве в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела", - сказал адвокат.
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По его словам, в деле содержатся 50 томов.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
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