https://ria.ru/20241002/zhurnalist-1976053380.html

Шеф бюро ВГТРК рассказал, как делегация Бербок мешала его работе в ООН

Шеф бюро ВГТРК рассказал, как делегация Бербок мешала его работе в ООН - РИА Новости, 02.10.2024

Шеф бюро ВГТРК рассказал, как делегация Бербок мешала его работе в ООН

Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов рассказал РИА Новости, как член делегации главы МИД Германии Анналены Бербок грубо помешал ему задать ей вопрос... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:05

2024-10-02T23:05

2024-10-02T23:38

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов рассказал РИА Новости, как член делегации главы МИД Германии Анналены Бербок грубо помешал ему задать ей вопрос на полях Генассамблеи ООН, тем самым не позволив выполнить его журналистскую работу. "Все случилось 24 сентября, в день открытия недели высокого уровня на Генассамблее ООН. Я, как человек, который работает в ООН с 2013 года, знаю прекрасно все правила, законы, писаные и неписаные нормы поведения в штаб-квартире, никогда их не нарушаю, чему свидетельством является моя постоянная аккредитация. Место, где все произошло — это микс-зона, то есть место, где пресса соприкасается с дипломатами, политиками, и это рутинная часть работы — получение комментариев", — подчеркнул он.Журналист увидел Бербок в компании других немецких дипломатов и подошел к ней, чтобы задать вопрос. "Мой вопрос не предполагал даже развернутого ответа. Он звучит так: "Нужны ли прямые переговоры с Россией по Украине?" Анналена не ответила, отправила нас в кружок немецких журналистов, которые были собраны на лужайке заранее, видимо, она готовилась дать им брифинг. Мы не стали преграждать ей путь, не стали приставать к ней с дальнейшими вопросами, отправились ровно туда, куда она нам указала. Пока мы шли к этому месту, мы были "атакованы" одним из сотрудников немецкой дипмиссии", — рассказал Богданов. По словам журналиста, ранее он слышал от коллег, что этот сотрудник имеет "дурную славу" и ведет себя не всегда адекватно. "Он накинулся на нас, позже присоединились к нему и другие представители, не знаю уж, дипломатического корпуса или журналистов, то есть нам не давали принять участие в этой пресс-конференции. Любой опытный журналист знает, что это обычная часть журналистской работы, когда ты хочешь задать вопрос, респондент этому препятствует, элемент физического действия — это вопиющее нарушение по любому законодательству. То есть трогать людей руками, тем более отталкивать, нельзя. За это есть соответствующие наказания", — пояснил он. Российские журналисты покинули место пресс-конференции в надежде на то, что последует реакция от Секретариата ООН, однако через несколько дней узнали о том, что уровень их аккредитации понижен, заключил Богданов.Ранее в ВГТРК сообщили, что Секретариат ООН понизил уровень аккредитации Богданову за вопросы Бербок и Владимиру Зеленскому на Генассамблее ООН. Россия направила ноту генсеку с требованием объяснить ситуацию.

https://ria.ru/20241002/oon-1976010914.html

https://ria.ru/20240902/zhurnalisty-1969882136.html

https://ria.ru/20241002/oon-1976028211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, украина, анналена бербок, мария захарова, генеральная ассамблея оон, мид германии, владимир зеленский, оон