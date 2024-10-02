https://ria.ru/20241002/zhoga-1976055260.html
Артем Жога рассказал об обучении по программе "Время героев"
Артем Жога рассказал об обучении по программе "Время героев" - РИА Новости, 02.10.2024
Артем Жога рассказал об обучении по программе "Время героев"
Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что учебная платформа "Время героев" дает РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:18
2024-10-02T23:18
2024-10-02T23:18
общество
россия
артем жога
владимир путин
программа "время героев"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что учебная платформа "Время героев" дает большой багаж знаний. "Спасибо большое за ваше доверие, я уверен, что и ребята оправдают ваше доверие, потому что платформа обучения по вашей программе, которую вы инициировали, "Время героев", действительно, дает огромный багаж знаний", – сказал Жога. Он отметил, что преподаватели проводили лекции в "замечательном формате", была обратная связь, образовалась хорошая команда в 83 человека. "Мы постоянно поддерживали связь, помогали друг другу и, заняв все должности, будем также помогать друг другу по всем вопросам", – добавил полпред. Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.
https://ria.ru/20241002/putin-1976049712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, артем жога, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Россия, Артем Жога, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Артем Жога рассказал об обучении по программе "Время героев"
Жога: программа "Время героев" дает большой багаж знаний
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Назначенный полпредом в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что учебная платформа "Время героев" дает большой багаж знаний.
"Спасибо большое за ваше доверие, я уверен, что и ребята оправдают ваше доверие, потому что платформа обучения по вашей программе, которую вы инициировали, "Время героев", действительно, дает огромный багаж знаний", – сказал Жога.
Он отметил, что преподаватели проводили лекции в "замечательном формате", была обратная связь, образовалась хорошая команда в 83 человека.
"Мы постоянно поддерживали связь, помогали друг другу и, заняв все должности, будем также помогать друг другу по всем вопросам", – добавил полпред.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.