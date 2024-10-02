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"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html
"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского
"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024
"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского
Владимир Зеленский часто совершает визиты в других страны из страха перед возможным покушением на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:24
2024-10-02T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы сша
верховная рада украины
владимир путин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский часто совершает визиты в других страны из страха перед возможным покушением на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Думаю, одна из причин, по которой он сейчас так много путешествует, — не только отчаянные крики о помощи, но и то, что он не хочет оставаться там, где его могут пристрелить", — отметил он.По словам полковника, дни Зеленского уже сочтены. Он полагает, что главу киевского режима могут убить в собственной стране. При этом эксперт не исключил, что он уже готовится к побегу."Я не сомневаюсь, что уже все подготовлено.", — резюмировал Уилкерсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975979517.html
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html
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в мире, вооруженные силы сша, верховная рада украины, владимир путин, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы США, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина
"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского

Уилкерсон: Зеленский часто летает за границу из страха быть убитым на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский часто совершает визиты в других страны из страха перед возможным покушением на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Думаю, одна из причин, по которой он сейчас так много путешествует, — не только отчаянные крики о помощи, но и то, что он не хочет оставаться там, где его могут пристрелить", — отметил он.
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По словам полковника, дни Зеленского уже сочтены. Он полагает, что главу киевского режима могут убить в собственной стране. При этом эксперт не исключил, что он уже готовится к побегу.
"Я не сомневаюсь, что уже все подготовлено.", — резюмировал Уилкерсон.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы СШАВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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