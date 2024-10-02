https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html

"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского

"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского - РИА Новости, 02.10.2024

"Уже приготовлено". В США раскрыли причину частых поездок Зеленского

Владимир Зеленский часто совершает визиты в других страны из страха перед возможным покушением на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:24

2024-10-02T16:24

2024-10-02T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы сша

верховная рада украины

владимир путин

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский часто совершает визиты в других страны из страха перед возможным покушением на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Думаю, одна из причин, по которой он сейчас так много путешествует, — не только отчаянные крики о помощи, но и то, что он не хочет оставаться там, где его могут пристрелить", — отметил он.По словам полковника, дни Зеленского уже сочтены. Он полагает, что главу киевского режима могут убить в собственной стране. При этом эксперт не исключил, что он уже готовится к побегу."Я не сомневаюсь, что уже все подготовлено.", — резюмировал Уилкерсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975979517.html

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html

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в мире, вооруженные силы сша, верховная рада украины, владимир путин, владимир зеленский, украина