Рейтинг@Mail.ru
Минфин пока не планирует сокращать программу внутренних займов - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zaymy-1975916317.html
Минфин пока не планирует сокращать программу внутренних займов
Минфин пока не планирует сокращать программу внутренних займов - РИА Новости, 02.10.2024
Минфин пока не планирует сокращать программу внутренних займов
Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год, план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:07
2024-10-02T12:07
экономика
россия
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год, план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при этом доля флоатеров в структуре, вероятно, будет высокой, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев."У нас есть годовая программа. Мы должны ее выполнить. Рассчитываем, что займем полностью, да", - ответил Колычев на вопрос о том, удастся ли Минфину выполнить масштабный план по займам в четвертом квартале. На уточняющий вопрос, будет ли Минфин сокращать программу на год, Колычев ответил "нет". Как ранее сообщил Минфин, ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости. На вопрос журналистов о том, будет ли доля госбумаг с плавающей процентной ставкой высокой, Колычев ответил, что "судя по тому, как сейчас идет размещение, да, скорее всего, высока". Как сообщил Колычев, Минфин, вероятно, будет делать новые выпуски, но в следующем году уже планирует снижать долю флоатеров в структуре плана. "Да, вероятно. Сейчас сходу не скажу, но такое возможно. Если мы уже подошли к лимиту по старым выпускам, значит будем делать, да. И потом в следующем году. В следующий год будем снижать долю флоатеров", - сказал Колычев. Замминистра при этом отметил, что "сейчас конъюнктура для процентного риска плохая". Но, по его словам, плохой она будет не всегда. "Мы как заемщик так или иначе должны подстраиваться под конъюнктуру", - уточнил он.
https://ria.ru/20240930/minfin-1975508067.html
https://ria.ru/20240924/tsb-1974456903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин пока не планирует сокращать программу внутренних займов

Минфин не планирует сокращать программу внутренних займов на 2024 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Минфин РФ не планирует сокращать программу внутренних заимствований на 2024 год, план на четвертый квартал в 2,4 триллиона рублей министерство выполнит, при этом доля флоатеров в структуре, вероятно, будет высокой, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
"У нас есть годовая программа. Мы должны ее выполнить. Рассчитываем, что займем полностью, да", - ответил Колычев на вопрос о том, удастся ли Минфину выполнить масштабный план по займам в четвертом квартале. На уточняющий вопрос, будет ли Минфин сокращать программу на год, Колычев ответил "нет".
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Минфин сообщил о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров
30 сентября, 13:31
Как ранее сообщил Минфин, ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости.
На вопрос журналистов о том, будет ли доля госбумаг с плавающей процентной ставкой высокой, Колычев ответил, что "судя по тому, как сейчас идет размещение, да, скорее всего, высока".
Как сообщил Колычев, Минфин, вероятно, будет делать новые выпуски, но в следующем году уже планирует снижать долю флоатеров в структуре плана. "Да, вероятно. Сейчас сходу не скажу, но такое возможно. Если мы уже подошли к лимиту по старым выпускам, значит будем делать, да. И потом в следующем году. В следующий год будем снижать долю флоатеров", - сказал Колычев.
Замминистра при этом отметил, что "сейчас конъюнктура для процентного риска плохая". Но, по его словам, плохой она будет не всегда. "Мы как заемщик так или иначе должны подстраиваться под конъюнктуру", - уточнил он.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Российские банки подняли ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки
24 сентября, 16:33
 
ЭкономикаРоссияВладимир КолычевМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала