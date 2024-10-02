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Захарова оценила итоги выборов в Австрии - РИА Новости, 02.10.2024
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16:57 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/zakharova-1975997477.html
Захарова оценила итоги выборов в Австрии
Захарова оценила итоги выборов в Австрии - РИА Новости, 02.10.2024
Захарова оценила итоги выборов в Австрии
Выборы в Австрии показали, что избиратели в стране устали от проводимого правительством курса на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:57
2024-10-02T16:57
в мире
австрия
россия
мария захарова
карл нехаммер
евросоюз
австрийская партия свободы
австрийская народная партия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выборы в Австрии показали, что избиратели в стране устали от проводимого правительством курса на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Триумф "свободников", они впервые заняли первое место на выборах, в немалой степени отражает усталость избирателей от проводимого австрийским правительством курса в рамках ЕСовской дисциплины на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях", - сказала Захарова на брифинге. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента). Согласно предварительным подсчетам, объявленным МВД, выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера, предварительно, заняла второе место с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте. В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов им предстоит договориться о правительственной коалиции. Это может занять несколько недель.
https://ria.ru/20241001/evrosoyuz-1975568890.html
https://ria.ru/20241001/avstriya-1975643374.html
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в мире, австрия, россия, мария захарова, карл нехаммер, евросоюз, австрийская партия свободы, австрийская народная партия
В мире, Австрия, Россия, Мария Захарова, Карл Нехаммер, Евросоюз, Австрийская партия свободы, Австрийская народная партия
Захарова оценила итоги выборов в Австрии

Захарова: выборы в Австрии показали, что избиратели устали от поддержки Украины

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выборы в Австрии показали, что избиратели в стране устали от проводимого правительством курса на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Триумф "свободников", они впервые заняли первое место на выборах, в немалой степени отражает усталость избирателей от проводимого австрийским правительством курса в рамках ЕСовской дисциплины на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях", - сказала Захарова на брифинге.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Ужасное отрезвление". Киев теряет двух важных союзников в Европе
1 октября, 08:00
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента). Согласно предварительным подсчетам, объявленным МВД, выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера, предварительно, заняла второе место с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте.
В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов им предстоит договориться о правительственной коалиции. Это может занять несколько недель.
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Правящая партия Австрии может сместить канцлера ради коалиции с АПС
1 октября, 06:58
 
В миреАвстрияРоссияМария ЗахароваКарл НехаммерЕвросоюзАвстрийская партия свободыАвстрийская народная партия
 
 
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