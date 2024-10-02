Захарова оценила итоги выборов в Австрии
Захарова: выборы в Австрии показали, что избиратели устали от поддержки Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выборы в Австрии показали, что избиратели в стране устали от проводимого правительством курса на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Триумф "свободников", они впервые заняли первое место на выборах, в немалой степени отражает усталость избирателей от проводимого австрийским правительством курса в рамках ЕСовской дисциплины на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях", - сказала Захарова на брифинге.
В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента). Согласно предварительным подсчетам, объявленным МВД, выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера, предварительно, заняла второе место с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте.
В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов им предстоит договориться о правительственной коалиции. Это может занять несколько недель.