https://ria.ru/20241002/zakharova-1975997477.html

Захарова оценила итоги выборов в Австрии

Захарова оценила итоги выборов в Австрии - РИА Новости, 02.10.2024

Захарова оценила итоги выборов в Австрии

Выборы в Австрии показали, что избиратели в стране устали от проводимого правительством курса на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:57

2024-10-02T16:57

2024-10-02T16:57

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австрия

россия

мария захарова

карл нехаммер

евросоюз

австрийская партия свободы

австрийская народная партия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выборы в Австрии показали, что избиратели в стране устали от проводимого правительством курса на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Триумф "свободников", они впервые заняли первое место на выборах, в немалой степени отражает усталость избирателей от проводимого австрийским правительством курса в рамках ЕСовской дисциплины на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях", - сказала Захарова на брифинге. В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента). Согласно предварительным подсчетам, объявленным МВД, выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы победила на парламентских выборах с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов из 183. Австрийская народная партия нынешнего канцлера Карла Нехаммера, предварительно, заняла второе место с 26,5% голосов и может получить 52 мандата. На третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов, у нее может быть 41 место в парламенте. В связи с тем, что ни одна из партий не получила более 50% голосов, после окончательного подсчета результатов им предстоит договориться о правительственной коалиции. Это может занять несколько недель.

https://ria.ru/20241001/evrosoyuz-1975568890.html

https://ria.ru/20241001/avstriya-1975643374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австрия, россия, мария захарова, карл нехаммер, евросоюз, австрийская партия свободы, австрийская народная партия