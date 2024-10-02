https://ria.ru/20241002/zakharova-1975973651.html

Захарова прокомментировала объявление Гутерреша персоной нон грата

Захарова прокомментировала объявление Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 02.10.2024

Захарова прокомментировала объявление Гутерреша персоной нон грата

Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата - это суверенное право Израиля, но делу мира оно не поможет, заявила официальный... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:48

2024-10-02T15:48

2024-10-02T15:48

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата - это суверенное право Израиля, но делу мира оно не поможет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в среду МИД Израиля объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Как указывается в заявлении главы ведомства, Гутерреш не осудил иранскую ракетную атаку и поэтому "не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля". Также генсека ООН обвинили в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, которые вторглись в Израиль 7 октября прошлого года, - в Тель-Авиве заявили, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы". "Суверенное право страны - объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции СБ ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями", - заявила Захарова телеканалу RTVI. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/nato-1975875058.html

https://ria.ru/20241001/konflikt-1975835069.html

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в мире, израиль, россия, иран, мария захарова, джо байден, оон, хамас