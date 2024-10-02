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В МИД призвали стороны ближневосточного конфликта не допустить эскалации - РИА Новости, 02.10.2024
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14:58 02.10.2024 (обновлено: 14:59 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/zakharova-1975960713.html
В МИД призвали стороны ближневосточного конфликта не допустить эскалации
В МИД призвали стороны ближневосточного конфликта не допустить эскалации - РИА Новости, 02.10.2024
В МИД призвали стороны ближневосточного конфликта не допустить эскалации
Россия призывает все вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны проявлять сдержанность и не допустить дальнейшей деградации обстановки, заявила... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:58
2024-10-02T14:59
в мире
израиль
россия
ближний восток
мария захарова
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
иран
ливан
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны проявлять сдержанность и не допустить дальнейшей деградации обстановки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы вновь призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, не допустить дальнейшей деградации военно-политической обстановки и сползания региона в пропасть большой войны. Такой катастрофический сценарий не отвечает интересам ни одной из стран Ближнего Востока. Рассчитываем, что все конструктивно настроенные международные игроки используют любые имеющиеся возможности для его предотвращения", - сказала Захарова на брифинге. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику.
https://ria.ru/20241002/lavrov-1975950649.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Иран, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В МИД призвали стороны ближневосточного конфликта не допустить эскалации

Захарова призывала стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить сдержанность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны проявлять сдержанность и не допустить дальнейшей деградации обстановки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, не допустить дальнейшей деградации военно-политической обстановки и сползания региона в пропасть большой войны. Такой катастрофический сценарий не отвечает интересам ни одной из стран Ближнего Востока. Рассчитываем, что все конструктивно настроенные международные игроки используют любые имеющиеся возможности для его предотвращения", - сказала Захарова на брифинге.
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Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран
Вчера, 14:38
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Вчера, 14:10
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокМария ЗахароваОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИранЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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