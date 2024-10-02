https://ria.ru/20241002/zaharova-1975986959.html

Захарова назвала нового генсека НАТО надежным русофобом

Захарова назвала нового генсека НАТО надежным русофобом - РИА Новости, 02.10.2024

Захарова назвала нового генсека НАТО надежным русофобом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нового генсека НАТО Марка Рютте "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:25

2024-10-02T16:25

2024-10-02T16:26

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нового генсека НАТО Марка Рютте "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на этой должности. "В данном случае это просто перестановка местами слагаемых. Слагаемых от западной агрессивной философии. От позиции генсека НАТО мало что зависит", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что Рютте уже окружен заместителями, представляющими Лондон или Вашингтон. "Решения, которые принимает НАТО, вырабатываются не им. Он только их озвучивает и занимается по поручению Вашингтона некой деятельностью под прикрытием НАТО", - объяснила представитель МИД РФ. При этом Рютте уже доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов, и этим он заслужил место генсека альянса, добавила она. "Надежный, так сказать, русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности", - заключила представитель российского МИД. Рютте 1 октября вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека он заявил, что будет готовить альянс к вызовам будущего, увеличивать финансирование и стимулировать инновации.

https://ria.ru/20241001/nato-1975730506.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, марк рютте, мария захарова, йенс столтенберг, нато