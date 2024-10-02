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Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 02.10.2024
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09:03 02.10.2024 (обновлено: 09:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/zaharova-1975871915.html
Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте
Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 02.10.2024
Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте
Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте вновь пододвинула регион Ближнего Востока к обрыву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:03
2024-10-02T09:05
в мире
израиль
иран
мария захарова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте вновь пододвинула регион Ближнего Востока к обрыву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Если бы за последние месяцы, год, были расставлены все точки над "i", когда одни бы назвали противников других, США сказали бы, что будут противодействовать определённой стороне или государству, что не берут на себя роль посредника, что они будут заниматься именно силовым решением - это был бы один разговор. Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву", - сказала Захарова. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения ракет в разных районах Израиля.
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в мире, израиль, иран, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте

Захарова: роль США как миротворца на Ближнем Востоке пододвинула регион к обрыву

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте вновь пододвинула регион Ближнего Востока к обрыву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Если бы за последние месяцы, год, были расставлены все точки над "i", когда одни бы назвали противников других, США сказали бы, что будут противодействовать определённой стороне или государству, что не берут на себя роль посредника, что они будут заниматься именно силовым решением - это был бы один разговор. Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву", - сказала Захарова.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения ракет в разных районах Израиля.
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