https://ria.ru/20241002/zaharova-1975871915.html

Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте

Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 02.10.2024

Захарова оценила роль США в палестино-израильском конфликте

Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте вновь пододвинула регион Ближнего Востока к обрыву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:03

2024-10-02T09:03

2024-10-02T09:05

в мире

израиль

иран

мария захарова

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте вновь пододвинула регион Ближнего Востока к обрыву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Если бы за последние месяцы, год, были расставлены все точки над "i", когда одни бы назвали противников других, США сказали бы, что будут противодействовать определённой стороне или государству, что не берут на себя роль посредника, что они будут заниматься именно силовым решением - это был бы один разговор. Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву", - сказала Захарова. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения ракет в разных районах Израиля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024