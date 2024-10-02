https://ria.ru/20241002/zaderzhanie-1975899545.html

В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву

В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву - РИА Новости, 02.10.2024

В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву

Силовики задержали жительницу города Брянка в ЛНР, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по территории республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:12

2024-10-02T11:12

2024-10-02T11:12

луганская народная республика

киев

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Силовики задержали жительницу города Брянка в ЛНР, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по территории республики, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что жительница города Брянка осуществляла сбор сведений о Вооруженных силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

https://ria.ru/20240923/prigovor-1974172836.html

луганская народная республика

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, киев, происшествия