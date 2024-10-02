https://ria.ru/20241002/zaderzhanie-1975899545.html
В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву
В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву - РИА Новости, 02.10.2024
В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву
Силовики задержали жительницу города Брянка в ЛНР, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по территории республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:12
2024-10-02T11:12
2024-10-02T11:12
луганская народная республика
киев
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Силовики задержали жительницу города Брянка в ЛНР, подозреваемую в передаче Киеву сведений для ракетных ударов по территории республики, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что жительница города Брянка осуществляла сбор сведений о Вооруженных силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
https://ria.ru/20240923/prigovor-1974172836.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, киев, происшествия
Луганская Народная Республика, Киев, Происшествия
В ЛНР задержали женщину, передававшую сведения Киеву
В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву сведения для ракетных ударов