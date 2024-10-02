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В МИД сообщили о демарше Японии из-за "нарушения воздушного пространства" - РИА Новости, 02.10.2024
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17:04 02.10.2024 (обновлено: 19:17 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/yaponiya-1975999819.html
В МИД сообщили о демарше Японии из-за "нарушения воздушного пространства"
В МИД сообщили о демарше Японии из-за "нарушения воздушного пространства" - РИА Новости, 02.10.2024
В МИД сообщили о демарше Японии из-за "нарушения воздушного пространства"
Москва отклонила протест Токио по поводу якобы нарушения воздушного пространства Японии российским самолетом, рассказала на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:04
2024-10-02T19:17
в мире
россия
япония
москва
токио
мария захарова
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва отклонила протест Токио по поводу якобы нарушения воздушного пространства Японии российским самолетом, рассказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной", — отметила она.Захарова подчеркнула, что Москва не получила никакой информации, подтверждающей обоснованность претензий.В сентябре японское Министерство обороны обвинило российский самолет Ан-26 в нарушении воздушного пространства в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо. Тогда ведомство утверждало, что борт был пассажирским, а также сообщило, что обратилось к Москве за подтверждением информации.Как неоднократно подчеркивало Минобороны России, все полеты самолетов Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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в мире, россия, япония, москва, токио, мария захарова, ан-26
В мире, Россия, Япония, Москва, Токио, Мария Захарова, Ан-26
В МИД сообщили о демарше Японии из-за "нарушения воздушного пространства"

МИД: Россия отклонила демарш Японии из-за "нарушения воздушного пространства"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва отклонила протест Токио по поводу якобы нарушения воздушного пространства Японии российским самолетом, рассказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной", — отметила она.
Захарова подчеркнула, что Москва не получила никакой информации, подтверждающей обоснованность претензий.
В сентябре японское Министерство обороны обвинило российский самолет Ан-26 в нарушении воздушного пространства в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо. Тогда ведомство утверждало, что борт был пассажирским, а также сообщило, что обратилось к Москве за подтверждением информации.
Как неоднократно подчеркивало Минобороны России, все полеты самолетов Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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В миреРоссияЯпонияМоскваТокиоМария ЗахароваАн-26
 
 
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