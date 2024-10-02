https://ria.ru/20241002/yaponiya-1975995644.html
Новый глава МИД Японии заявил, что мир идет к противостоянию
Новый глава МИД Японии заявил, что мир идет к противостоянию - РИА Новости, 02.10.2024
Новый глава МИД Японии заявил, что мир идет к противостоянию
Новый глава МИД Японии, в прошлом министр обороны страны Такэси Ивая на церемонии по передаче этого поста от своей предшественницы Ёко Камикавы выразил мнение... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:51
2024-10-02T16:51
2024-10-02T16:51
в мире
япония
такэси ивая
ёко камикава
сигэру исиба
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ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Новый глава МИД Японии, в прошлом министр обороны страны Такэси Ивая на церемонии по передаче этого поста от своей предшественницы Ёко Камикавы выразил мнение перед сотрудниками ведомства, что "мир идет от раскола к противостоянию". "В мире, который идет от раскола к противостоянию японская дипломатия сфокусирована на сотрудничестве и гармонии. Хочу вместе с вами выполнить эту работу", - сказал Ивая. Такэси Ивая стал министром иностранных дел во вторник после формирования нового кабинета министров Японии назначенным вчера премьер-министром страны Сигэру Исибой.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, такэси ивая, ёко камикава, сигэру исиба
В мире, Япония, Такэси Ивая, Ёко Камикава, Сигэру Исиба
Новый глава МИД Японии заявил, что мир идет к противостоянию
Глава МИД Японии Такэси Ивая: мир идет от раскола к противостоянию