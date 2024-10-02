Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/yaponiya-1975955223.html
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой - РИА Новости, 02.10.2024
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:01
2024-10-02T15:01
в мире
миядзаки (префектура)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975889158_0:164:959:703_1920x0_80_0_0_ac52b8d33e954f78d59940752bfb83c4.jpg
ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил телеканал NHK. На рулежной дорожке произошёл взрыв, был виден дым, повреждено покрытие. Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы на сегодняшний день и закрыта взлётно-посадочную полосу. Было отменено 80 рейсов. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало. За несколько минут до взрыва пассажирский самолет проследовал по этой дорожке на взлетно-посадочную полосу. Во второй половине дня администрация аэропорта заявила, что взорвался неразорвавшийся снаряд времен войны. Телекомпания отмечает, что в аэропорту Миядзаки, подвергавшемся массированным бомбардировкам американской авиации во время Второй мировой, нередко обнаруживают неразорвавшиеся.
https://ria.ru/20241002/daniya-1975865975.html
миядзаки (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975889158_127:93:956:715_1920x0_80_0_0_85422011ec1460798926408e7cc4ab5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миядзаки (префектура), япония
В мире, Миядзаки (префектура), Япония
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой

NHK: в японском аэропорту взорвался американский снаряд времен Второй мировой

© TBS NEWSВзрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© TBS NEWS
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил телеканал NHK.
На рулежной дорожке произошёл взрыв, был виден дым, повреждено покрытие.
Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы на сегодняшний день и закрыта взлётно-посадочную полосу. Было отменено 80 рейсов. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
За несколько минут до взрыва пассажирский самолет проследовал по этой дорожке на взлетно-посадочную полосу.
Во второй половине дня администрация аэропорта заявила, что взорвался неразорвавшийся снаряд времен войны. Телекомпания отмечает, что в аэропорту Миядзаки, подвергавшемся массированным бомбардировкам американской авиации во время Второй мировой, нередко обнаруживают неразорвавшиеся.
Полицейский в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Рядом с посольством Израиля в Копенгагене произошли взрывы
Вчера, 08:07
 
В миреМиядзаки (префектура)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала