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В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой - РИА Новости, 02.10.2024
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:01
2024-10-02T15:01
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ТОКИО, 2 окт – РИА Новости. Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил телеканал NHK. На рулежной дорожке произошёл взрыв, был виден дым, повреждено покрытие. Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы на сегодняшний день и закрыта взлётно-посадочную полосу. Было отменено 80 рейсов. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало. За несколько минут до взрыва пассажирский самолет проследовал по этой дорожке на взлетно-посадочную полосу. Во второй половине дня администрация аэропорта заявила, что взорвался неразорвавшийся снаряд времен войны. Телекомпания отмечает, что в аэропорту Миядзаки, подвергавшемся массированным бомбардировкам американской авиации во время Второй мировой, нередко обнаруживают неразорвавшиеся.
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в мире, миядзаки (префектура), япония
В мире, Миядзаки (префектура), Япония
В аэропорту в Японии взорвался американский снаряд времен Второй мировой
NHK: в японском аэропорту взорвался американский снаряд времен Второй мировой
ТОКИО, 2 окт – РИА Новости.
Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту Миядзаки в Японии произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил телеканал NHK
.
На рулежной дорожке произошёл взрыв, был виден дым, повреждено покрытие.
Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы на сегодняшний день и закрыта взлётно-посадочную полосу. Было отменено 80 рейсов. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
За несколько минут до взрыва пассажирский самолет проследовал по этой дорожке на взлетно-посадочную полосу.
Во второй половине дня администрация аэропорта заявила, что взорвался неразорвавшийся снаряд времен войны. Телекомпания отмечает, что в аэропорту Миядзаки, подвергавшемся массированным бомбардировкам американской авиации во время Второй мировой, нередко обнаруживают неразорвавшиеся.