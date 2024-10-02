https://ria.ru/20241002/yakutiya-1975864902.html

В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота

В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота - РИА Новости, 02.10.2024

В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота

Уголовное дело возбуждено в Якутии после задержания мужчины, который перевозил в Якутию из Магаданской области 18 килограммов природного золота стоимостью 121... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:56

2024-10-02T07:56

2024-10-02T07:56

происшествия

магаданская область

россия

якутск

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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии после задержания мужчины, который перевозил в Якутию из Магаданской области 18 килограммов природного золота стоимостью 121 миллион рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия) . "Установлено, что гражданин России, 1974 года рождения, направлялся из Магаданской области в сторону города Якутска по ФАД "Колыма" на автомобиле марки Nissan, в салоне которого оборудовал тайник для незаконной перевозки природного золота. В результате оперативного мероприятия обнаружено и изъято около 18 килограммов драгоценного металла на общую сумму свыше 121 миллион рублей", - рассказали в пресс-службе. По данным УФСБ, уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов возбуждено МВД по Республике Саха (Якутия). "Проводятся необходимые следственные действия. Злоумышленник по решению суда заключен под стражу. Изъятое золото будет обращено в доход государства.

https://ria.ru/20240921/zoloto-1974040107.html

магаданская область

россия

якутск

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происшествия, магаданская область, россия, якутск