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В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота
В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота - РИА Новости, 02.10.2024
В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота
Уголовное дело возбуждено в Якутии после задержания мужчины, который перевозил в Якутию из Магаданской области 18 килограммов природного золота стоимостью 121... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:56
2024-10-02T07:56
2024-10-02T07:56
происшествия
магаданская область
россия
якутск
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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии после задержания мужчины, который перевозил в Якутию из Магаданской области 18 килограммов природного золота стоимостью 121 миллион рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия) . "Установлено, что гражданин России, 1974 года рождения, направлялся из Магаданской области в сторону города Якутска по ФАД "Колыма" на автомобиле марки Nissan, в салоне которого оборудовал тайник для незаконной перевозки природного золота. В результате оперативного мероприятия обнаружено и изъято около 18 килограммов драгоценного металла на общую сумму свыше 121 миллион рублей", - рассказали в пресс-службе. По данным УФСБ, уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов возбуждено МВД по Республике Саха (Якутия). "Проводятся необходимые следственные действия. Злоумышленник по решению суда заключен под стражу. Изъятое золото будет обращено в доход государства.
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происшествия, магаданская область, россия, якутск
Происшествия, Магаданская область, Россия, Якутск
В Якутии задержали мужчину, перевозившего 18 килограммов золота
В Якутии задержали мужчину, перевозившего золото на сумму 121 миллион рублей