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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:03

2024-10-02T23:03

2024-10-02T23:56

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.48 мск звучит в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, николаевская область, вооруженные силы украины, украина