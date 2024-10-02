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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:03
2024-10-02T23:03
2024-10-02T23:56
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.48 мск звучит в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна.ua": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв