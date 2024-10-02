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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024
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23:03 02.10.2024 (обновлено: 23:56 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vzryvy-1976059576.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 02.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:03
2024-10-02T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
николаевская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.48 мск звучит в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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в мире, харьков, николаевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Страна.ua": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.48 мск звучит в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
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