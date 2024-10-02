https://ria.ru/20241002/vsu-1976025044.html

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 02.10.2024

ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

Украинские войска сбросили в среду взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:21

2024-10-02T19:21

2024-10-02T19:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили в среду взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.05 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 18.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 17.50 выпустили по Калининскому району Горловки два кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975784250.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия