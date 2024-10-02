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В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 02.10.2024 (обновлено: 17:43 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vsu-1976002025.html
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены
После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:15
2024-10-02T17:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.&quot;Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. &lt;…&gt; Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины. Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек&quot;, — написал он.Одиннадцать из них госпитализировали в белгородские медучреждения. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу, девять пострадавших с различными осколочными ранениями скорые доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода."Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице. Вся необходимая помощь оказывается. К ним выехали бригады СМП", — добавил глава региона. Сейчас оперативные службы работают на месте инцидента, информация о последствиях уточняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html
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белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены

Гладков: в селе Ясные Зори один человек погиб, 13 ранены после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкАвтомобили пожарной охраны МЧС в Белгородской области
Автомобили пожарной охраны МЧС в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Автомобили пожарной охраны МЧС в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. <…> Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины. Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек", — написал он.

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Одиннадцать из них госпитализировали в белгородские медучреждения. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу, девять пострадавших с различными осколочными ранениями скорые доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода.
"Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице. Вся необходимая помощь оказывается. К ним выехали бригады СМП", — добавил глава региона.
Сейчас оперативные службы работают на месте инцидента, информация о последствиях уточняется.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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