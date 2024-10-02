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В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены

В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 02.10.2024

В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены

После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:15

2024-10-02T17:15

2024-10-02T17:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram."Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. <…> Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины. Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек", — написал он.Одиннадцать из них госпитализировали в белгородские медучреждения. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу, девять пострадавших с различными осколочными ранениями скорые доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода."Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице. Вся необходимая помощь оказывается. К ним выехали бригады СМП", — добавил глава региона. Сейчас оперативные службы работают на месте инцидента, информация о последствиях уточняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html

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