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В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены
После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:15
2024-10-02T17:15
2024-10-02T17:43
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После обстрела ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram."Попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. <…> Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины. Также, по предварительной информации, различные ранения получили 13 человек", — написал он.Одиннадцать из них госпитализировали в белгородские медучреждения. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу, девять пострадавших с различными осколочными ранениями скорые доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода."Еще двое раненых находятся в Октябрьской районной больнице. Вся необходимая помощь оказывается. К ним выехали бригады СМП", — добавил глава региона. Сейчас оперативные службы работают на месте инцидента, информация о последствиях уточняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
В Белгородской области после обстрела ВСУ погиб один человек, 13 ранены
Гладков: в селе Ясные Зори один человек погиб, 13 ранены после обстрела ВСУ