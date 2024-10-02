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Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз - РИА Новости, 02.10.2024
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15:25 02.10.2024 (обновлено: 15:26 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/volodin-1975967040.html
Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз
Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз - РИА Новости, 02.10.2024
Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз
Вина за события на Ближнем Востоке лежит полностью на Вашингтоне и Брюсселе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:25
2024-10-02T15:26
в мире
израиль
ближний восток
вячеслав володин
госдума рф
сша
евросоюз
иран
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вина за события на Ближнем Востоке лежит полностью на Вашингтоне и Брюсселе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Посмотрите, что происходит у нас с вами на Ближнем Востоке. Вина полностью лежит на Соединенных Штатах Америки, на Вашингтоне и Брюсселе. И все это напряжение из-за их политики к добру не приведет. Мы боремся за многополярный справедливый мир", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику.
https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html
израиль
ближний восток
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иран
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в мире, израиль, ближний восток, вячеслав володин, госдума рф, сша, евросоюз, иран, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ближний Восток, Вячеслав Володин, Госдума РФ, США, Евросоюз, Иран, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз

Володин: вина за события на Ближнем Востоке лежит на Вашингтоне и Брюсселе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вина за события на Ближнем Востоке лежит полностью на Вашингтоне и Брюсселе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Посмотрите, что происходит у нас с вами на Ближнем Востоке. Вина полностью лежит на Соединенных Штатах Америки, на Вашингтоне и Брюсселе. И все это напряжение из-за их политики к добру не приведет. Мы боремся за многополярный справедливый мир", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику.
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Вчера, 14:10
 
В миреИзраильБлижний ВостокВячеслав ВолодинГосдума РФСШАЕвросоюзИранЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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