https://ria.ru/20241002/volodin-1975967040.html

Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз

Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз - РИА Новости, 02.10.2024

Володин возложил вину за события на Ближнем Востоке на США и Евросоюз

Вина за события на Ближнем Востоке лежит полностью на Вашингтоне и Брюсселе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:25

2024-10-02T15:25

2024-10-02T15:26

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ближний восток

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вина за события на Ближнем Востоке лежит полностью на Вашингтоне и Брюсселе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Посмотрите, что происходит у нас с вами на Ближнем Востоке. Вина полностью лежит на Соединенных Штатах Америки, на Вашингтоне и Брюсселе. И все это напряжение из-за их политики к добру не приведет. Мы боремся за многополярный справедливый мир", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику.

https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html

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ближний восток

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