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Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин - РИА Новости, 02.10.2024
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10:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/volodin-1975890886.html
Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин
Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин - РИА Новости, 02.10.2024
Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин
Пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря этого... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:31
2024-10-02T10:31
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря этого года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Речь идет о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года", - написал Володин. "Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики направлены для рассмотрения в профильные комитеты. Речь идёт о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее", - написал Володин.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
https://ria.ru/20240903/rassledovanie-1970325477.html
https://ria.ru/20240929/migranty-1975314272.html
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общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ
Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин

Володин: проекты по совершенствованию миграционной политики направили в комитеты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря этого года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Речь идет о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года", - написал Володин.
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"Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики направлены для рассмотрения в профильные комитеты. Речь идёт о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее", - написал Володин.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
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ОбществоВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
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