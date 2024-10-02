https://ria.ru/20241002/volodin-1975890886.html

Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин

Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин - РИА Новости, 02.10.2024

Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин

Пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря этого... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:31

2024-10-02T10:31

2024-10-02T10:31

общество

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря этого года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Речь идет о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года", - написал Володин. "Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики направлены для рассмотрения в профильные комитеты. Речь идёт о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее", - написал Володин.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

https://ria.ru/20240903/rassledovanie-1970325477.html

https://ria.ru/20240929/migranty-1975314272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф