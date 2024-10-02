Пять проектов о миграционной политике рассмотрят до декабря, заявил Володин
Володин: проекты по совершенствованию миграционной политики направили в комитеты
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря этого года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Речь идет о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года", - написал Володин.
"Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики направлены для рассмотрения в профильные комитеты. Речь идёт о пяти законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее", - написал Володин.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
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