https://ria.ru/20241002/volkswagen-1976053552.html
Volkswagen заявил о невыгодности повышенных тарифов на электромобили из КНР
Volkswagen заявил о невыгодности повышенных тарифов на электромобили из КНР - РИА Новости, 02.10.2024
Volkswagen заявил о невыгодности повышенных тарифов на электромобили из КНР
Концерну Volkswagen невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:06
2024-10-02T23:06
2024-10-02T23:13
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Концерну Volkswagen невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности, заявил представитель компании в ответ на запрос РИА Новости. "На фоне текущего слабого спроса на электроавтомобили в Германии и Европе момент принятия комиссией ЕС решения будет невыгоден. Негативные последствия этого решения перевешивают любые потенциальные выгоды для европейской и, в частности, немецкой автомобильной промышленности", - заявил он. Представитель концерна подчеркнул, что Volkswagen открыт вызовам и растущей конкуренции на международном рынке и с Китаем, что, в свою очередь, представляет выгоду и клиентам компании. "Пошлины в целом не подходят для укрепления конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе - мы их отвергаем... Свободная, справедливая торговля и открытые рынки являются основой для процветания, занятости и устойчивого роста во всем мире", - пояснил он. Спикер Volkswagen также подтвердил недавние сообщения немецких СМИ о том, что компания призывает правительство Германии проголосовать против введения тарифов ЕС на импорт электрических автомобилей из Китая. "Мы ожидаем, что правительство Германии займет четкую позицию по этому вопросу", - добавил он. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970334959.html
https://ria.ru/20240622/kitay-1954701362.html
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экономика, авто, китай, германия, европа, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Авто, Китай, Германия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
Volkswagen заявил о невыгодности повышенных тарифов на электромобили из КНР
Volkswagen: пошлины на электромобили из КНР принесут больше убытков, чем пользы
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Концерну Volkswagen невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности, заявил представитель компании в ответ на запрос РИА Новости.
"На фоне текущего слабого спроса на электроавтомобили в Германии
и Европе
момент принятия комиссией ЕС
решения будет невыгоден. Негативные последствия этого решения перевешивают любые потенциальные выгоды для европейской и, в частности, немецкой автомобильной промышленности", - заявил он.
Представитель концерна подчеркнул, что Volkswagen
открыт вызовам и растущей конкуренции на международном рынке и с Китаем, что, в свою очередь, представляет выгоду и клиентам компании.
"Пошлины в целом не подходят для укрепления конкурентоспособности европейской автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе - мы их отвергаем... Свободная, справедливая торговля и открытые рынки являются основой для процветания, занятости и устойчивого роста во всем мире", - пояснил он.
Спикер Volkswagen также подтвердил недавние сообщения немецких СМИ о том, что компания призывает правительство Германии проголосовать против введения тарифов ЕС на импорт электрических автомобилей из Китая. "Мы ожидаем, что правительство Германии займет четкую позицию по этому вопросу", - добавил он.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей.
В конце сентября Еврокомиссия
сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla
пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.