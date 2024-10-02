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В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля - РИА Новости, 02.10.2024
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08:54 02.10.2024
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В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля
Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:54
2024-10-02T08:54
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель. Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего обследования пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973988276.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля

В белгородском селе Черемошное при атаке дрона ранен водитель автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель. Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего обследования пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.
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ПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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