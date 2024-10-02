https://ria.ru/20241002/voditel-1975870654.html

В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля

В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля - РИА Новости, 02.10.2024

В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля

Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:54

2024-10-02T08:54

2024-10-02T08:54

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель. Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего обследования пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.

https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973988276.html

белгородский район

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины