https://ria.ru/20241002/voditel-1975870654.html
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля - РИА Новости, 02.10.2024
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля
Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:54
2024-10-02T08:54
2024-10-02T08:54
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Водитель автомобиля ранен в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе в селе Черемошное грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Ранен водитель. Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего обследования пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973988276.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель автомобиля
В белгородском селе Черемошное при атаке дрона ранен водитель автомобиля