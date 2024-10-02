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Президент Ирана прибыл в Катар с первым официальным визитом - РИА Новости, 02.10.2024
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17:07 02.10.2024 (обновлено: 17:28 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/vizit-1976000476.html
Президент Ирана прибыл в Катар с первым официальным визитом
Президент Ирана прибыл в Катар с первым официальным визитом - РИА Новости, 02.10.2024
Президент Ирана прибыл в Катар с первым официальным визитом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду прибыл с первым официальным визитом на этом посту в соседний Катар, несмотря на закрытое воздушное пространство Ирана... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:07
2024-10-02T17:28
в мире
иран
катар
израиль
масуд пезешкиан
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду прибыл с первым официальным визитом на этом посту в соседний Катар, несмотря на закрытое воздушное пространство Ирана сразу после масштабной атаки на Израиль, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".Иранский лидер проведёт переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Аль Тани и примет участие в открытии Третьего саммита организации Диалога по сотрудничеству в Азии, которое намечено на четверг. Иран в настоящее время председательствует в этой организации.По информации телеканала, самолёт Пезешкиана приземлился в аэропорту Дохи, несмотря на то, что воздушное пространство Ирана останется закрытым после атаки на Израиль до 5.00 утра по местному времени (4.30 по Москве).Ранее диписточник подтвердил РИА Новости, что первый визит вступившего в должность президента в конце июля после гибели предыдущего главы государства Пезешкиана в Катар начнётся в среду, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. В преддверии визита катарские власти усилили меры безопасности на трассах, по которым будет проезжать президент Ирана.Катар и Иран связывают крепкие дружеские отношения, в том числе они одинаково поддерживают палестинцев в секторе Газа. Кроме того, они эксплуатируют одно и то же крупнейшее в мире месторождение природного газа, которое находится на севере Катара.
https://ria.ru/20241002/katar-1975971356.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, иран, катар, израиль, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Катар, Израиль, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана прибыл в Катар с первым официальным визитом

"Аль-Джазира": президент Ирана прибыл в Катар сразу после атаки на Израиль

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду прибыл с первым официальным визитом на этом посту в соседний Катар, несмотря на закрытое воздушное пространство Ирана сразу после масштабной атаки на Израиль, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".
Иранский лидер проведёт переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Аль Тани и примет участие в открытии Третьего саммита организации Диалога по сотрудничеству в Азии, которое намечено на четверг. Иран в настоящее время председательствует в этой организации.
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Катаре усилили безопасность на дорогах из-за прибытия президента Ирана
Вчера, 15:51
По информации телеканала, самолёт Пезешкиана приземлился в аэропорту Дохи, несмотря на то, что воздушное пространство Ирана останется закрытым после атаки на Израиль до 5.00 утра по местному времени (4.30 по Москве).
Ранее диписточник подтвердил РИА Новости, что первый визит вступившего в должность президента в конце июля после гибели предыдущего главы государства Пезешкиана в Катар начнётся в среду, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. В преддверии визита катарские власти усилили меры безопасности на трассах, по которым будет проезжать президент Ирана.
Катар и Иран связывают крепкие дружеские отношения, в том числе они одинаково поддерживают палестинцев в секторе Газа. Кроме того, они эксплуатируют одно и то же крупнейшее в мире месторождение природного газа, которое находится на севере Катара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИранКатарИзраильМасуд Пезешкиан
 
 
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