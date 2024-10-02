https://ria.ru/20241002/vengriya-1975965599.html

Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС

Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС - РИА Новости, 02.10.2024

Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС

Венгрия по-прежнему не будет принимать участие в миссии по подготовке украинских военных на территории ЕС, если она продолжится в нынешнем виде, заявил министр... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:21

2024-10-02T15:21

2024-10-02T15:37

в мире

венгрия

петер сийярто

евросоюз

вооруженные силы украины

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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не будет принимать участие в миссии по подготовке украинских военных на территории ЕС, если она продолжится в нынешнем виде, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.По его словам, в ЕС обсуждается возможность на два года продлить миссию по подготовке украинских военных на территории Евросоюза, в которой венгерские военные не участвуют. Кроме того, добавил Сийярто, Венгрия не выделяет на это финансы и операции по подготовке на ее территории не проходят."Венгрия, конечно, и дальше не будет принимать участие в этой акции, если она будет продолжена", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия не препятствует ЕС в проведении миссии по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести ее на территорию Украины, поскольку появление там большого числа военных НАТО даже с целью обучения несет угрозу эскалации.Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241002/vengriya-1975965251.html

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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины