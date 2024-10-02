https://ria.ru/20241002/vengriya-1975965599.html
Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС
Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС - РИА Новости, 02.10.2024
Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС
Венгрия по-прежнему не будет принимать участие в миссии по подготовке украинских военных на территории ЕС, если она продолжится в нынешнем виде, заявил министр... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:21
2024-10-02T15:21
2024-10-02T15:37
в мире
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петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не будет принимать участие в миссии по подготовке украинских военных на территории ЕС, если она продолжится в нынешнем виде, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.По его словам, в ЕС обсуждается возможность на два года продлить миссию по подготовке украинских военных на территории Евросоюза, в которой венгерские военные не участвуют. Кроме того, добавил Сийярто, Венгрия не выделяет на это финансы и операции по подготовке на ее территории не проходят."Венгрия, конечно, и дальше не будет принимать участие в этой акции, если она будет продолжена", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия не препятствует ЕС в проведении миссии по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести ее на территорию Украины, поскольку появление там большого числа военных НАТО даже с целью обучения несет угрозу эскалации.Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Венгрия по-прежнему не будет участвовать в подготовке военных ВСУ в ЕС
Сийярто: Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в ЕС
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не будет принимать участие в миссии по подготовке украинских военных на территории ЕС, если она продолжится в нынешнем виде, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в ЕС обсуждается возможность на два года продлить миссию по подготовке украинских военных на территории Евросоюза, в которой венгерские военные не участвуют. Кроме того, добавил Сийярто, Венгрия не выделяет на это финансы и операции по подготовке на ее территории не проходят.
"Венгрия, конечно, и дальше не будет принимать участие в этой акции, если она будет продолжена", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия не препятствует ЕС в проведении миссии по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести ее на территорию Украины
, поскольку появление там большого числа военных НАТО
даже с целью обучения несет угрозу эскалации.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
, в свою очередь, отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы
к началу войны с Россией
. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе
пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.