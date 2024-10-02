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"Загнаны в угол". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 02.10.2024 (обновлено: 06:41 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/uglegrad-1975860027.html
"Загнаны в угол". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
"Загнаны в угол". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ - РИА Новости, 02.10.2024
"Загнаны в угол". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ
Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, сообщает Reuters. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:40
2024-10-02T06:41
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, сообщает Reuters."У обороняющиеся &lt;...&gt; будут загнаны в угол без dвхода или выхода", — сообщается в материале.В статье уточняется, что контроль над Угледаром позволит российским войскам еще эффективнее снабжать свои войска, а также значительно продвинуться по линии фронта."Контроль над городом, &lt;…&gt; является важной целью для обеих сторон из-за его расположения на возвышенности. &lt;…&gt; Взятие Угледара, &lt;...&gt;, откроет путь российским войскам для продвижения на другие позиции", — отмечает Reuters.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем вооруженных сил России.
https://ria.ru/20241001/umerov-1975830054.html
https://ria.ru/20241002/ugledar-1975852013.html
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в мире, угледар, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Загнаны в угол". На Западе забили тревогу из-за провала ВСУ

Reuters: войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Войска ВСУ в Угледаре могут быть полностью изолированы и понести большие потери, сообщает Reuters.
"У обороняющиеся <...> будут загнаны в угол без dвхода или выхода", — сообщается в материале.
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В статье уточняется, что контроль над Угледаром позволит российским войскам еще эффективнее снабжать свои войска, а также значительно продвинуться по линии фронта.
"Контроль над городом, <…> является важной целью для обеих сторон из-за его расположения на возвышенности. <…> Взятие Угледара, <...>, откроет путь российским войскам для продвижения на другие позиции", — отмечает Reuters.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем вооруженных сил России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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