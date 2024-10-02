https://ria.ru/20241002/ubiystvo-1975976805.html

Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону

Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.10.2024

Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону

Прокурор запросил 13 и 20 лет колонии супругам из Ростова-на-Дону, обвиняемым в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:04

2024-10-02T16:04

2024-10-02T16:04

происшествия

ростов-на-дону

ростовский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_55612a6a7daaa80c65563a60bc8b7e6f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Прокурор запросил 13 и 20 лет колонии супругам из Ростова-на-Дону, обвиняемым в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщил журналистам представитель Ростовского областного суда, где слушается дело. "Сторона обвинения запросила назначить Якову Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет в исправительной колонии строгого режима; Анастасии Майбороде - наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал он. Как ранее сообщало следствие, в апреле 2023 года супруги, находясь дома в квартире в микрорайоне Суворовском, убили свою восьмимесячную дочь и "предприняли действия, направленные на сокрытие тела". Затем, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. Фигуранты были задержаны, в их квартире были обнаружены останки тела ребенка, сообщало следствие. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц малолетнего. Супругов поместили в СИЗО. В августе текущего года суд приступил к слушанию дела. По ходатайству обвиняемых дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. В сентябре коллегия вынесла обвинительный вердикт.

https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975117208.html

https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, ростовский областной суд