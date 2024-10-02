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Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.10.2024
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16:04 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ubiystvo-1975976805.html
Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону
Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.10.2024
Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону
Прокурор запросил 13 и 20 лет колонии супругам из Ростова-на-Дону, обвиняемым в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:04
2024-10-02T16:04
происшествия
ростов-на-дону
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Прокурор запросил 13 и 20 лет колонии супругам из Ростова-на-Дону, обвиняемым в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщил журналистам представитель Ростовского областного суда, где слушается дело. "Сторона обвинения запросила назначить Якову Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет в исправительной колонии строгого режима; Анастасии Майбороде - наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал он. Как ранее сообщало следствие, в апреле 2023 года супруги, находясь дома в квартире в микрорайоне Суворовском, убили свою восьмимесячную дочь и "предприняли действия, направленные на сокрытие тела". Затем, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена. Фигуранты были задержаны, в их квартире были обнаружены останки тела ребенка, сообщало следствие. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц малолетнего. Супругов поместили в СИЗО. В августе текущего года суд приступил к слушанию дела. По ходатайству обвиняемых дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. В сентябре коллегия вынесла обвинительный вердикт.
https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975117208.html
https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовский областной суд
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовский областной суд
Прокурор запросил до 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону

Прокурор запросил 13 и 20 лет супругам за убийство дочери в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Прокурор запросил 13 и 20 лет колонии супругам из Ростова-на-Дону, обвиняемым в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, сообщил журналистам представитель Ростовского областного суда, где слушается дело.
"Сторона обвинения запросила назначить Якову Майбороде наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет в исправительной колонии строгого режима; Анастасии Майбороде - наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал он.
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Как ранее сообщало следствие, в апреле 2023 года супруги, находясь дома в квартире в микрорайоне Суворовском, убили свою восьмимесячную дочь и "предприняли действия, направленные на сокрытие тела".
Затем, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, супруги расчленили тело девочки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере. Мать сообщила в полицию, что якобы к ним в квартиру проникли злоумышленники, усыпили их газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что дочь похищена.
Фигуранты были задержаны, в их квартире были обнаружены останки тела ребенка, сообщало следствие. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц малолетнего. Супругов поместили в СИЗО.
В августе текущего года суд приступил к слушанию дела. По ходатайству обвиняемых дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. В сентябре коллегия вынесла обвинительный вердикт.
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