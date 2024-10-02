https://ria.ru/20241002/turtsiya-1975859539.html

Эксперт объяснил, почему Запад усиливает давление на Турцию

Эксперт объяснил, почему Запад усиливает давление на Турцию - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт объяснил, почему Запад усиливает давление на Турцию

Турция не может разорвать отношения с Россией по требованию НАТО, поэтому Запад усиливает санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:22

2024-10-02T06:22

2024-10-02T06:22

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АНКАРА, 2 окт – РИА Новости. Турция не может разорвать отношения с Россией по требованию НАТО, поэтому Запад усиливает санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "С начала конфликта на Украине Турция проводит сбалансированную политику. Она не разорвала связи с Россией, как это сделали союзники Анкары на Западе. Потому что между Россией и Турцией существует глубокая историческая связь. Эта связь не может быть разорвана по требованию Запада или НАТО. Зная это, западные страны оказывают давление на Турцию с помощью экономических санкций. Они хотят, чтобы Турция сократила торговлю с Россией", - заявил собеседник агентства. По его словам, Запад вводит эти санкции, но проигрывает, конечно, турецкая экономика. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html

https://ria.ru/20241001/erdogan-1975758884.html

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цены на нефть, россия, турция, украина, алексей ерхов, владимир путин, нато, санкции в отношении россии