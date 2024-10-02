Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/tsik-1976050770.html
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США - РИА Новости, 02.10.2024
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США
Приглашений представителям Центральной избирательной комиссии России принять участие в наблюдении за выборами президента США в 2024 году пока не поступало,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:48
2024-10-02T22:48
россия
сша
камала харрис
дональд трамп
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Приглашений представителям Центральной избирательной комиссии России принять участие в наблюдении за выборами президента США в 2024 году пока не поступало, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Приглашений (членам ЦИК РФ принять участие в наблюдении за выборами в США – ред.) не было. Единственное, прецеденты участия представителей ЦИК России в наблюдении за выборами в США были в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Пока соответствующего приглашения не поступало", - сказал Андреев.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974722279.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, камала харрис, дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
Россия, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США

Член ЦИК Андреев: приглашения наблюдать за выборами в США не поступало

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Приглашений представителям Центральной избирательной комиссии России принять участие в наблюдении за выборами президента США в 2024 году пока не поступало, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
"Приглашений (членам ЦИК РФ принять участие в наблюдении за выборами в США – ред.) не было. Единственное, прецеденты участия представителей ЦИК России в наблюдении за выборами в США были в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Пока соответствующего приглашения не поступало", - сказал Андреев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Конгрессмен обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
25 сентября, 23:16
 
РоссияСШАКамала ХаррисДональд ТрампБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала