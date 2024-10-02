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В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США - РИА Новости, 02.10.2024
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США
Приглашений представителям Центральной избирательной комиссии России принять участие в наблюдении за выборами президента США в 2024 году пока не поступало,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:48
2024-10-02T22:48
2024-10-02T22:48
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Приглашений представителям Центральной избирательной комиссии России принять участие в наблюдении за выборами президента США в 2024 году пока не поступало, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Павел Андреев. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Приглашений (членам ЦИК РФ принять участие в наблюдении за выборами в США – ред.) не было. Единственное, прецеденты участия представителей ЦИК России в наблюдении за выборами в США были в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Пока соответствующего приглашения не поступало", - сказал Андреев.
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россия, сша, камала харрис, дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
Россия, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
В ЦИК прокомментировали участие России в наблюдении за выборами в США
Член ЦИК Андреев: приглашения наблюдать за выборами в США не поступало