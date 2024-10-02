ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат
ЦАХАЛ: 7 израильских солдат погибли в боях на юге Ливана, их имена опубликованы
© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена семи военнослужащих, которые погибли в боях на юге Ливана.
По данным пресс-службы, эти потери произошли в ходе двух различных инцидентов.
Отмечается, что в ходе этих двух инцидентов еще шесть военнослужащих получили ранения.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.