https://ria.ru/20241002/tsakhal-1976007973.html

ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат

ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат - РИА Новости, 02.10.2024

ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена семи военнослужащих, которые погибли в боях на юге Ливана. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:43

2024-10-02T17:43

2024-10-02T17:54

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена семи военнослужащих, которые погибли в боях на юге Ливана.По данным пресс-службы, эти потери произошли в ходе двух различных инцидентов.Отмечается, что в ходе этих двух инцидентов еще шесть военнослужащих получили ранения.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), бейрут, хезболла, оон