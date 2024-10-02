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ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат - РИА Новости, 02.10.2024
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17:43 02.10.2024 (обновлено: 17:54 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/tsakhal-1976007973.html
ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат
ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат - РИА Новости, 02.10.2024
ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена семи военнослужащих, которые погибли в боях на юге Ливана. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:43
2024-10-02T17:54
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
армия обороны израиля (цахал)
бейрут
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена семи военнослужащих, которые погибли в боях на юге Ливана.По данным пресс-службы, эти потери произошли в ходе двух различных инцидентов.Отмечается, что в ходе этих двух инцидентов еще шесть военнослужащих получили ранения.В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), бейрут, хезболла, оон
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Бейрут, Хезболла, ООН
ЦАХАЛ опубликовал имена семи погибших в боях на юге Ливана солдат

ЦАХАЛ: 7 израильских солдат погибли в боях на юге Ливана, их имена опубликованы

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена семи военнослужащих, которые погибли в боях на юге Ливана.
По данным пресс-службы, эти потери произошли в ходе двух различных инцидентов.
Отмечается, что в ходе этих двух инцидентов еще шесть военнослужащих получили ранения.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)БейрутХезболлаООН
 
 
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