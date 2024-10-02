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ЦАХАЛ призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 02.10.2024

ЦАХАЛ призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:39

2024-10-02T00:39

2024-10-02T00:57

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах"."Срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута, в частности, проживающих в районе Харет Хрейк, в зданиях, обозначенных на картах, и в соседних с ними домах. Вы находитесь вблизи опасных объектов "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html

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в мире, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, обострение ситуации между ираном и израилем