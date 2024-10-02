https://ria.ru/20241002/tekhnika-1975928939.html

Глава СПЧ предложил запретить продажу техники с низким сроком службы

Глава СПЧ предложил запретить продажу техники с низким сроком службы - РИА Новости, 02.10.2024

Глава СПЧ предложил запретить продажу техники с низким сроком службы

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо законодательно запретить продажу техники с низким сроком... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:58

2024-10-02T12:58

2024-10-02T12:58

россия

валерий фадеев

дмитрий тетенькин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экономика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что необходимо законодательно запретить продажу техники с низким сроком службы, представитель Минприроды поддержал эту идею. "Мне нужно было купить телевизор, и я с удивлением обнаружил, что там написано, что срок службы у него четыре года. Не гарантийный срок, они просто заявляют, что телевизор больше четырех лет работать не будет… Может быть, запретить продавать телевизоры, про которые написано, что они будут работать четыре года? Просто запретить законодательно", - сказал Фадеев в ходе расширенного заседания постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин поддержал инициативу главы СПЧ и отметил, что для этого не нужно принимать новый закон: "нужен подзаконный акт". По словам Тетенькина, проекты подобных подзаконных актов уже обсуждаются в министерстве.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933108814.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валерий фадеев, дмитрий тетенькин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика