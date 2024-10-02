https://ria.ru/20241002/tatarstan-1976027750.html

В Татарстане 6 тысяч человек охвачены долговременным уходом по нацпроекту

В Татарстане 6 тысяч человек охвачены долговременным уходом по нацпроекту - РИА Новости, 02.10.2024

В Татарстане 6 тысяч человек охвачены долговременным уходом по нацпроекту

Долговременным уходом в рамках национального проекта "Демография" в Татарстане охвачены почти 6 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:35

2024-10-02T19:35

2024-10-02T19:35

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Долговременным уходом в рамках национального проекта "Демография" в Татарстане охвачены почти 6 тысяч человек, сообщает министерство труда, занятости и соцзащиты республики. "С 2019 года в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. На данный момент этой программой охвачены 5990 человек, в ней задействованы 74 медицинские организации и 82 учреждения социального обслуживания, включая двух частных поставщиков", - говорится в сообщении. В республике активно развиваются стационарозамещающие технологии. В частности, появились 32 семьи в рамках проекта "Приемная семья для пожилого человека", действует "Школа ухода", где с 2019 обучились 12,4 тысячи человек. За два года 1,7 тысячи граждан воспользовались пунктами проката технических средств реабилитации. В министерстве отметили, что в Татарстане реализуется комплексный подход к работе с пожилыми людьми, который обеспечивает им достойные условия жизни, возможности для активного досуга и участия в общественной жизни. Особое внимание уделяется обучению людей старшего возраста. С 2021 года реализуется региональный проект "Содействие занятости" национального проекта "Демография", в рамках которого граждане старше 50 лет и предпенсионеры могут пройти обучение. В 2023 году прошли обучение около 8,3 тысячи человек, включая 2,3 тысячи людей старшего возраста. С начала 2024 года на обучение были направлены 1,4 тысячи человек, 395 из них - граждане старшего возраста. В республике, как и по всей России, наблюдается рост численности пожилого населения. В настоящее время в Татарстане проживают 935,1 тысячи человек старше трудоспособного возраста, что составляет 23,3% от общего числа жителей региона. Удельный вес пожилого населения выше в сельской местности (26,5%), чем в городской (22,4%). В республике насчитывается 233 долгожителя (старше 100 лет), из которых 24 мужчины и 209 женщин.

россия

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика татарстан (татарстан), общество