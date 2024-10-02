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На Украине сотрудники военкомата задержали священника - РИА Новости, 02.10.2024
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08:35 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html
На Украине сотрудники военкомата задержали священника
На Украине сотрудники военкомата задержали священника - РИА Новости, 02.10.2024
На Украине сотрудники военкомата задержали священника
Сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника канонической Украинской... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:35
2024-10-02T08:35
тернопольская область
украина
германия
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Полищука, сообщил Союз православных журналистов. "В Кременце священник Украинской православной церкви отец Иоанн Полищук был задержан представителями ТЦК (военкомата – ред.) в рамках принудительной мобилизации. Отец Иоанн прибыл в Кременец из Германии, где более года занимался духовным окормлением прихожан УПЦ. По последним данным, его доставляют в учебный центр в Ровенской области. На данный момент состояние священника неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241002/vsu-1975859242.html
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974140017.html
тернопольская область
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тернопольская область, украина, германия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Тернопольская область, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине сотрудники военкомата задержали священника

На западе Украины сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Полищука, сообщил Союз православных журналистов.
"В Кременце священник Украинской православной церкви отец Иоанн Полищук был задержан представителями ТЦК (военкомата – ред.) в рамках принудительной мобилизации. Отец Иоанн прибыл в Кременец из Германии, где более года занимался духовным окормлением прихожан УПЦ. По последним данным, его доставляют в учебный центр в Ровенской области. На данный момент состояние священника неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Экс-военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
06:15
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат
22 сентября, 22:56
 
Тернопольская областьУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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