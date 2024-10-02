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Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 02.10.2024 (обновлено: 12:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/svo-1975919917.html
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра"
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.10.2024
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих, бронетранспортер и боевую... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:19
2024-10-02T12:20
специальная военная операция на украине
россия
светлый
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих, бронетранспортер и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой Народной Республики. "Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975919569.html
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россия, светлый, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Светлый, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли до 630 военных и БТР в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих, бронетранспортер и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой Народной Республики.
"Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Вчера, 12:16
 
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