https://ria.ru/20241002/svo-1975919917.html

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра"

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.10.2024

Российские войска отразили три контратаки ВСУ в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих, бронетранспортер и боевую... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:19

2024-10-02T12:19

2024-10-02T12:20

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих, бронетранспортер и боевую бронемашину, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой Народной Республики. "Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975919569.html

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россия, светлый, донецкая народная республика, вооруженные силы украины