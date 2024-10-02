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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.10.2024

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:14

2024-10-02T12:14

2024-10-02T12:20

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241002/minoborony-1975919108.html

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в мире, вооруженные силы украины, волчанск, россия, харьковская область