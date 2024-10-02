Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 02.10.2024 (обновлено: 12:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/svo-1975918881.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:14
2024-10-02T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
волчанск
россия
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241002/minoborony-1975919108.html
волчанск
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, волчанск, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Россия, Харьковская область
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий сил "Севера" в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 855 солдат ВСУ
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВолчанскРоссияХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала