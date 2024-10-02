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В России арестовали 372 миллиона долларов на счетах американских банков - РИА Новости, 02.10.2024
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18:28 02.10.2024 (обновлено: 19:27 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html
В России арестовали 372 миллиона долларов на счетах американских банков
В России арестовали 372 миллиона долларов на счетах американских банков - РИА Новости, 02.10.2024
В России арестовали 372 миллиона долларов на счетах американских банков
Арбитражный суд Московской области арестовал порядка 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:28
2024-10-02T19:27
украина
московская область (подмосковье)
россия
генеральная прокуратура рф
ситибанк
сбербанк россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области арестовал порядка 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских Ситибанке и "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из определения инстанции.Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Как сообщил ранее в среду источник РИА Новости, знакомый с исковым заявлением, истец потребовал признать действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (бывшей украинской "дочки" Сбербанка) "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно около 372 миллионов долларов (более 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу). Уточнялось, что денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. В счет частичного возмещения ущерба Генпрокуратура потребовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящихся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части — на деньги JP Morgan Chase Bank в его российской "дочке".Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года решил принудительно изъять объекты собственности Сбербанка и госкорпорации ВЭБ, находящиеся в стране. Под конфискацию попали корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации ВЭБ, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБ.Сбербанк в ответ заявил, что инициирует инвестиционный арбитраж. Там отметили, что потребуют возмещения убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html
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украина, московская область (подмосковье), россия, генеральная прокуратура рф, ситибанк, сбербанк россии
Украина, Московская область (Подмосковье), Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ситибанк, Сбербанк России
В России арестовали 372 миллиона долларов на счетах американских банков

Суд арестовал деньги на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank

© Иллюстрация РИА НовостиБанк
Банк - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Банк. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области арестовал порядка 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских Ситибанке и "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из определения инстанции.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
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Как сообщил ранее в среду источник РИА Новости, знакомый с исковым заявлением, истец потребовал признать действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (бывшей украинской "дочки" Сбербанка) "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно около 372 миллионов долларов (более 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу). Уточнялось, что денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
В счет частичного возмещения ущерба Генпрокуратура потребовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящихся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части — на деньги JP Morgan Chase Bank в его российской "дочке".
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года решил принудительно изъять объекты собственности Сбербанка и госкорпорации ВЭБ, находящиеся в стране. Под конфискацию попали корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации ВЭБ, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБ.
Сбербанк в ответ заявил, что инициирует инвестиционный арбитраж. Там отметили, что потребуют возмещения убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
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УкраинаМосковская область (Подмосковье)РоссияГенеральная прокуратура РФСитибанкСбербанк России
 
 
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