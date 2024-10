https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html

В России арестовали 372 миллиона долларов на счетах американских банков

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области арестовал порядка 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских Ситибанке и "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", следует из определения инстанции.Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Как сообщил ранее в среду источник РИА Новости, знакомый с исковым заявлением, истец потребовал признать действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (бывшей украинской "дочки" Сбербанка) "нарушающими права и законные интересы России" и взыскать с них солидарно около 372 миллионов долларов (более 34,7 миллиарда рублей по текущему курсу). Уточнялось, что денежные средства МРБ в таком размере находились на его корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. В счет частичного возмещения ущерба Генпрокуратура потребовала обратить взыскание в пользу Сбербанка на сумму около 6,3 миллиарда рублей, находящихся на счете Bank of New York Mellon в Ситибанке, а для возмещения остальной части — на деньги JP Morgan Chase Bank в его российской "дочке".Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года решил принудительно изъять объекты собственности Сбербанка и госкорпорации ВЭБ, находящиеся в стране. Под конфискацию попали корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации ВЭБ, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБ.Сбербанк в ответ заявил, что инициирует инвестиционный арбитраж. Там отметили, что потребуют возмещения убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

