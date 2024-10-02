https://ria.ru/20241002/su-34-1975856520.html
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:09
2024-10-02T05:09
2024-10-02T05:17
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972709750_5:0:1911:1072_1920x0_80_0_0_cba74717d0d827d9b2008085cd7411fd.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972709750_243:0:1672:1072_1920x0_80_0_0_b623c15ca598135f661fe9096c825c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Су-34 ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
, их продвижение удалось остановить.
По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.