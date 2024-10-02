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Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 02.10.2024 (обновлено: 05:17 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/su-34-1975856520.html
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:09
2024-10-02T05:17
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Су-34 ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииСу-34 ВКС России
Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Минобороны России
Су-34 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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