https://ria.ru/20241002/su-34-1975856520.html

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.10.2024

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:09

2024-10-02T05:09

2024-10-02T05:17

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил в ночное время суток нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 1 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял более 19 250 военнослужащих и 135 танков.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34