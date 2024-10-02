https://ria.ru/20241002/su-25-1975958109.html

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 02.10.2024

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Самолет Су-25 штурмовой авиации уничтожил украинский опорный пункт и боевиков в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:53

2024-10-02T14:53

2024-10-02T14:58

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су-25

безопасность

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самолет Су-25 штурмовой авиации уничтожил украинский опорный пункт и боевиков в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.Уточняется, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241002/polsha-1975914069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность