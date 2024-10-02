МИД: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности
МИД России: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг напротив здания Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент - это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила", - сказала Захарова на брифинге.
По её словам, Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование накопившихся проблем в области контроля над вооружениями, но "против обособления переговоров от военно-политических реалий".
"На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют это, стратегическое поражение, радикально подорвать нашу безопасность, основа для равноправного диалога просто отсутствует. До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса, разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишён для России смысла, более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранение созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказала Захарова.