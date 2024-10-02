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МИД: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.10.2024
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16:13 02.10.2024 (обновлено: 16:49 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1975980851.html
МИД: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности
МИД: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности - РИА Новости, 02.10.2024
МИД: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности
"Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:13
2024-10-02T16:49
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент - это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование накопившихся проблем в области контроля над вооружениями, но "против обособления переговоров от военно-политических реалий"."На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют это, стратегическое поражение, радикально подорвать нашу безопасность, основа для равноправного диалога просто отсутствует. До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса, разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишён для России смысла, более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранение созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20241002/zaharova-1975986959.html
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сша, россия, нато, в мире
США, Россия, НАТО, В мире
МИД: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности

МИД России: США не проявляют готовность к диалогу по стратегической стабильности

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг напротив здания Капитолия США
Флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, а именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент - это текущие условия безопасности, и об этом тоже российская сторона неоднократно говорила", - сказала Захарова на брифинге.
По её словам, Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование накопившихся проблем в области контроля над вооружениями, но "против обособления переговоров от военно-политических реалий".
"На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют это, стратегическое поражение, радикально подорвать нашу безопасность, основа для равноправного диалога просто отсутствует. До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса, разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишён для России смысла, более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношениях, при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранение созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказала Захарова.
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