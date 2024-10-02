https://ria.ru/20241002/ssha-1975924324.html

США в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают Израиль, заявили в Кремле

США в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают Израиль, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.10.2024

США в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают Израиль, заявили в Кремле

США в конфликте на Ближнем Востоке оказывают поддержку Израилю, это хорошо известный факт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:41

2024-10-02T12:41

2024-10-02T12:41

в мире

израиль

сша

ближний восток

дмитрий песков

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США в конфликте на Ближнем Востоке оказывают поддержку Израилю, это хорошо известный факт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Соединенные Штаты оказывают безусловную поддержку Израилю... Поставки вооружений, финансовая помощь и, конечно, военно-техническая помощь. Это хорошо известные факты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле оценивает уровень вовлеченности США в разгорающийся на Ближнем Востоке конфликт. Ранее советник американского президента заявил, что ракетная атака Ирана на Израиль влечет за тобой серьезные последствия, а удары помогали отражать американские эсминцы. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241002/kreml-1975922117.html

израиль

сша

ближний восток

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в мире, израиль, сша, ближний восток, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024