https://ria.ru/20241002/ssha-1975855732.html

Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов

Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов - РИА Новости, 02.10.2024

Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов

Республиканцы в случае победы планируют депортировать около одного миллиона мигрантов с судимостью, как один из первых шагов по борьбе с нелегальной миграцией в РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:50

2024-10-02T04:50

2024-10-02T10:04

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Республиканцы в случае победы планируют депортировать около одного миллиона мигрантов с судимостью, как один из первых шагов по борьбе с нелегальной миграцией в США, заявил в среду кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс. "Итак, у нас есть 20-25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов. Около миллиона из этих людей так или иначе совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы. Я думаю, мы начнем с депортации этих людей", - заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS. Около 54% американцев поддерживают массовую депортацию мигрантов, нелегально проживающих в США, следует из опроса, проведенного в сентябре компанией Ipsos и изданием Scripss News. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975850371.html

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в мире, сша, тим уолц, камала харрис, дональд трамп