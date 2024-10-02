Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов
Вэнс: республиканцы депортируют коло миллиона нелегальных мигрантов с судимостью
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. 2 октября 2024
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Республиканцы в случае победы планируют депортировать около одного миллиона мигрантов с судимостью, как один из первых шагов по борьбе с нелегальной миграцией в США, заявил в среду кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.
"Итак, у нас есть 20-25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов. Около миллиона из этих людей так или иначе совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы. Я думаю, мы начнем с депортации этих людей", - заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS.
Около 54% американцев поддерживают массовую депортацию мигрантов, нелегально проживающих в США, следует из опроса, проведенного в сентябре компанией Ipsos и изданием Scripss News.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.