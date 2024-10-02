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Эксперт назвала главные темы предстоящих дебатов в США - РИА Новости, 02.10.2024
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03:00 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ssha-1975850371.html
Эксперт назвала главные темы предстоящих дебатов в США
Эксперт назвала главные темы предстоящих дебатов в США - РИА Новости, 02.10.2024
Эксперт назвала главные темы предстоящих дебатов в США
Аспекты внутриполитической повестки США - экономика, миграционная проблема, последствия урагана "Хелен" - станут фокусом дебатов между кандидатами в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:00
2024-10-02T03:00
сша
украина
китай
тим уолц
камала харрис
санкт-петербургский государственный университет
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Аспекты внутриполитической повестки США - экономика, миграционная проблема, последствия урагана "Хелен" - станут фокусом дебатов между кандидатами в вице-президенты от республиканцев и демократов, но вопрос Украины тоже будет затронут, вероятно, республиканец укажет на необходимость его скорейшего урегулирования, предположила в разговоре с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Дебаты кандидатов в вице-президенты США от демократов Тима Уолца и республиканца Джей-Ди Вэнса состоятся вечером во вторник на телеканале CBS. Согласно утвержденным сторонами правилам, дебаты будут проходить без живой аудитории, участникам не разрешается приносить какие-либо заготовленные материалы, а вопросы модераторов заранее с участниками и их представителями не обсуждались. По итогам прошедшей на прошлой неделе жеребьевки, Вэнс будет закрывать дебаты - он предпочел выступать с двухминутным итоговым заявлением вторым. Сами выборы пройдут 5 ноября. "Какие темы с высокой вероятностью будут обсуждаться? Во-первых, тема экономической политики. Мы видим, что (кандидат в президенты от демократов) Камала Харрис опубликовала 82-страничный план дальнейшего экономического развития, который указывает на повышение роли государственного сектора, на повышение расходов. Социальных прежде всего. По всей видимости, эта экономическая политика будет защищаться. Это должно оказаться так или иначе в центре дебатов. По всей видимости, республиканцы будут нападать на эту меры, демократы будут пытаться защититься ... Вероятно, что будут и вопросы, связанные с миграцией, подниматься", - предположила собеседница агентства. Она также допустила, что на дебатах кандидатов в вице-президенты могут быть затронуты последствия ударившего по США урагана "Хелен", как и успехи демократической администрации в помощи пострадавшим. По этому поводу эксперт ожидает нападок с республиканской стороны. Кроме этого, ей кажется вероятным обсуждение темы украинского конфликта, хотя этот вопрос, вероятно, будет менее важным, чем внутриполитическая повестка. "Скорее всего, республиканец будет говорить о том, что Соединенным Штатам нужно урегулировать конфликт на Украине, потому что основные силы должны быть брошены на противостояние с Китаем, кроме того, затягивание этого конфликта грозит эскалацией вплоть до ядерного обмена", - считает Юлия Богуславская. В целом же, по ее мнению, эти дебаты привлекут меньше внимания, чем дебаты кандидатов в президенты, и борьба будет вестись за небольшое число голосов колеблющихся избирателей.
https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html
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сша, украина, китай, тим уолц, камала харрис, санкт-петербургский государственный университет, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Китай, Тим Уолц, Камала Харрис, Санкт-Петербургский государственный университет, Выборы президента США — 2024
Эксперт назвала главные темы предстоящих дебатов в США

Эксперт: Украина станет фокусом дебатов кандидатов в вице-президенты

© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидаты в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс
Кандидаты в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидаты в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Аспекты внутриполитической повестки США - экономика, миграционная проблема, последствия урагана "Хелен" - станут фокусом дебатов между кандидатами в вице-президенты от республиканцев и демократов, но вопрос Украины тоже будет затронут, вероятно, республиканец укажет на необходимость его скорейшего урегулирования, предположила в разговоре с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.
Дебаты кандидатов в вице-президенты США от демократов Тима Уолца и республиканца Джей-Ди Вэнса состоятся вечером во вторник на телеканале CBS. Согласно утвержденным сторонами правилам, дебаты будут проходить без живой аудитории, участникам не разрешается приносить какие-либо заготовленные материалы, а вопросы модераторов заранее с участниками и их представителями не обсуждались. По итогам прошедшей на прошлой неделе жеребьевки, Вэнс будет закрывать дебаты - он предпочел выступать с двухминутным итоговым заявлением вторым. Сами выборы пройдут 5 ноября.
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"Какие темы с высокой вероятностью будут обсуждаться? Во-первых, тема экономической политики. Мы видим, что (кандидат в президенты от демократов) Камала Харрис опубликовала 82-страничный план дальнейшего экономического развития, который указывает на повышение роли государственного сектора, на повышение расходов. Социальных прежде всего. По всей видимости, эта экономическая политика будет защищаться. Это должно оказаться так или иначе в центре дебатов. По всей видимости, республиканцы будут нападать на эту меры, демократы будут пытаться защититься ... Вероятно, что будут и вопросы, связанные с миграцией, подниматься", - предположила собеседница агентства.
Она также допустила, что на дебатах кандидатов в вице-президенты могут быть затронуты последствия ударившего по США урагана "Хелен", как и успехи демократической администрации в помощи пострадавшим. По этому поводу эксперт ожидает нападок с республиканской стороны. Кроме этого, ей кажется вероятным обсуждение темы украинского конфликта, хотя этот вопрос, вероятно, будет менее важным, чем внутриполитическая повестка.
"Скорее всего, республиканец будет говорить о том, что Соединенным Штатам нужно урегулировать конфликт на Украине, потому что основные силы должны быть брошены на противостояние с Китаем, кроме того, затягивание этого конфликта грозит эскалацией вплоть до ядерного обмена", - считает Юлия Богуславская.
В целом же, по ее мнению, эти дебаты привлекут меньше внимания, чем дебаты кандидатов в президенты, и борьба будет вестись за небольшое число голосов колеблющихся избирателей.
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