https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1976022767.html

Спецоперация, 2 октября: ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР

Спецоперация, 2 октября: ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР - РИА Новости, 02.10.2024

Спецоперация, 2 октября: ВС России освободили Верхнекаменское в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:03

2024-10-02T19:03

2024-10-02T19:03

специальная военная операция на украине

украина

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петер сийярто

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 2120 человек, следует из сводки военного ведомства. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах сообщило Минобороны РФ. Кроме того, средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 300 человек и две единицы бронетехники, сообщили в ведомстве. В МО РФ уточнили, что российские подразделения отразили три попытки противника прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Новое украинское оружие поможет создать ЗападДепутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием так называемой новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары вглубь России, при этом формально оставшись в стороне. Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания. Шеремет также сказал, что "Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, прикрываясь мирным населением, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив ее народ от всех бед и печальной участи". По его словам, Украина сама по себе не способна к разработкам новых ракет. По его словам, за созданием так называемых новых украинских ракет стоят западные специалисты из структур НАТО, которые таким образом хотят легализовать удары вглубь России, при этом формально оставшись в стороне. Вместе с тем, американская компания AeroVironment подписала соглашение по локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут развивать скорость свыше 110 километров в час и способны поражать цель на расстоянии около 40 километров, сообщает издание "Украинский милитарный портал", специализирующийся на военной тематике. Украинскую компанию в публикации не называют из соображений безопасности. Старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш в комментарии изданию отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным. По его словам, сначала на Украину будут отправлены компоненты подсистем. Состоится процесс "простой интеграции". Далее со временем производство будет локализовано, а комплекс станет более усовершенствованный, чем сегодня. Сейчас договор должно согласовать правительство США, над этим работают обе страны. Семнадцатилетних и женщин будут ставить на воинский учет на УкраинеКабмин Украины внес в Верховную раду законопроект (опубликован на сайте Рады), которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете. В законопроекте прописано, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста; личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования (военкомат) с подачей необходимых документов. Сейчас списки подлежащих взятию на военный учет подают предприятия, учебные учреждения, органы местного самоуправления. В законопроекте предусмотрено, что уважительными причинами не уточнения своих персональных данных являются болезнь, препятствие стихийного характера, нахождение на территориях новых регионов РФ, где ведутся боевые действия. Кроме того, правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. В тексте законопроекта, опубликованном на сайте украинского парламента, сказано, что женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению берутся на военный учет призывников. Венгрия дистанцируется от проектов ЕС по УкраинеВенгрия блокирует план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там украинских военных, требует его доработать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, миссия ЕС по подготовке на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает, в настоящее время в ЕС обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, "чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности". В то же время, Сийярто также заявил, что Венгрия по-прежнему не будет принимать участие в миссии по подготовке украинских военных на территории ЕС, если она продолжится в нынешнем виде.

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https://ria.ru/20241002/vsu-1975998104.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975997010.html

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украина, россия, венгрия, михаил шеремет, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, нато, верховная рада украины