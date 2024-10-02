Российские военные поразили украинские энергетические объекты
Минобороны: ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине
© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинским энергетическим объектам, снабжающим ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Также российские военные ударили по пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск" и скоплениям войск и техники противника в 135 районах.
Подразделения Южной группировки войск освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаОсвобожденное село Верхнекаменское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Верхнекаменское в ДНР
В свою очередь, средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 32 беспилотника самолетного типа.