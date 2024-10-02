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Российские военные поразили украинские энергетические объекты - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 02.10.2024 (обновлено: 13:28 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975921131.html
Российские военные поразили украинские энергетические объекты
Российские военные поразили украинские энергетические объекты - РИА Новости, 02.10.2024
Российские военные поразили украинские энергетические объекты
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинским энергетическим объектам, снабжающим ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:24
2024-10-02T13:28
специальная военная операция на украине
россия
франция
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинским энергетическим объектам, снабжающим ВСУ, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также российские военные ударили по пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск" и скоплениям войск и техники противника в 135 районах.Подразделения Южной группировки войск освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.В свою очередь, средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 32 беспилотника самолетного типа.
https://ria.ru/20241002/dnepr-1975856683.html
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
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россия, франция, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили украинские энергетические объекты

Минобороны: ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинским энергетическим объектам, снабжающим ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
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Вчера, 05:13
Также российские военные ударили по пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск" и скоплениям войск и техники противника в 135 районах.
Подразделения Южной группировки войск освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаОсвобожденное село Верхнекаменское в ДНР
Освобожденное село Верхнекаменское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Верхнекаменское в ДНР
В свою очередь, средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 32 беспилотника самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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