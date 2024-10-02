https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975921131.html

Российские военные поразили украинские энергетические объекты

Российские военные поразили украинские энергетические объекты - РИА Новости, 02.10.2024

Российские военные поразили украинские энергетические объекты

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинским энергетическим объектам, снабжающим ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:24

2024-10-02T12:24

2024-10-02T13:28

специальная военная операция на украине

россия

франция

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинским энергетическим объектам, снабжающим ВСУ, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также российские военные ударили по пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск" и скоплениям войск и техники противника в 135 районах.Подразделения Южной группировки войск освободили село Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.В свою очередь, средства ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer и 32 беспилотника самолетного типа.

https://ria.ru/20241002/dnepr-1975856683.html

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, вооруженные силы украины, безопасность