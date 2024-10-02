https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975865812.html

Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко

Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко - РИА Новости, 02.10.2024

Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко

Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:06

2024-10-02T08:06

2024-10-02T08:06

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

макеевка

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После освобождения Макеевки и Невского (сёла в ЛНР - ред.) ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что юго-западнее Петровского взята стратегическая высота. Западнее Невского наши войска вплотную подошли к Новолюбовке. Об освобождении Макеевки в Луганской Народной Республике Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Во вторник, 1 октября, ведомство информировало о нанесении поражения живой силе ВСУ в районе Невского в ЛНР.

https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html

https://ria.ru/20241002/ekipazh-1975862371.html

луганская народная республика

россия

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность