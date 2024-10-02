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Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975865812.html
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко - РИА Новости, 02.10.2024
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:06
2024-10-02T08:06
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После освобождения Макеевки и Невского (сёла в ЛНР - ред.) ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что юго-западнее Петровского взята стратегическая высота. Западнее Невского наши войска вплотную подошли к Новолюбовке. Об освобождении Макеевки в Луганской Народной Республике Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Во вторник, 1 октября, ведомство информировало о нанесении поражения живой силе ВСУ в районе Невского в ЛНР.
https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html
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луганская народная республика, россия, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко

Марочко: после освобождения Макеевки ВС России продолжили развивать успех

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После освобождения Макеевки и Невского (сёла в ЛНР - ред.) ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
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Марочко добавил, что юго-западнее Петровского взята стратегическая высота. Западнее Невского наши войска вплотную подошли к Новолюбовке.
Об освобождении Макеевки в Луганской Народной Республике Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Во вторник, 1 октября, ведомство информировало о нанесении поражения живой силе ВСУ в районе Невского в ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияМакеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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