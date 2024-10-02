https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975865812.html
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко - РИА Новости, 02.10.2024
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:06
2024-10-02T08:06
2024-10-02T08:06
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Россия развивает успех на участке фронта Сватово - Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После освобождения Макеевки и Невского (сёла в ЛНР - ред.) ВС РФ не остановились на достигнутом, а продолжили развивать успех. Так, на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что юго-западнее Петровского взята стратегическая высота. Западнее Невского наши войска вплотную подошли к Новолюбовке. Об освобождении Макеевки в Луганской Народной Республике Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Во вторник, 1 октября, ведомство информировало о нанесении поражения живой силе ВСУ в районе Невского в ЛНР.
https://ria.ru/20241002/kharkov-1975862919.html
https://ria.ru/20241002/ekipazh-1975862371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Марочко: после освобождения Макеевки ВС России продолжили развивать успех